МСИ

Регистрация в Межбанковской системе
идентификации Республики Беларусь

Введите личные данные для регистрации в МСИ

Введите фамилию на русском языке
Введите имя на русском языке
Введите идентификационный (личный) номер из паспорта (вида на жительство) в формате 1111111A111AA1
Введите номер мобильного телефона в международном формате +375XXXXXXXXX