Межбанковская система идентификации
Регистрация в Межбанковской системе
идентификации Республики Беларусь
Введите личные данные для регистрации в МСИ
Введите фамилию на русском языке
Введите имя на русском языке
Введите идентификационный (личный) номер из паспорта (вида на жительство) в формате 1111111A111AA1
Введите номер мобильного телефона в международном формате +375XXXXXXXXX
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться", Вы даете
согласие
на предоставление данных о себе из МСИ и на верификацию своих данных с данными, хранящимися в МСИ, а также подтверждаете, что Вы ознакомлены с
Правилами использования МСИ
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Политикой конфиденциальности
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